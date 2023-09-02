Абаскаль считает, что пенальти сильно сказался на игре "Спартака" в матче с "Краснодаром"

Главный тренер красно-белых взял на себя ответственность за поражение

КРАСНОДАР, 2 сентября. /ТАСС/. Пенальти в ворота московского "Спартака" оказал сильное влияние на игру красно-белых в матче с "Краснодаром". Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль.

В субботу "Спартак" на выезде уступил "Краснодару" со счетом 0:2 в матче седьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Этого поражения мы, конечно, не ожидали, - сказал Абаскаль. - Первый тайм был достаточно равный, мы не давали сопернику пространства, создавать моменты, подарили сами из-за собственных потерь момент сопернику, но тем не менее до гола первый тайм складывался в равной манере. Что касается пропущенного гола, то это был выброс мяча из аута, два наших игрока, один у соперника, нельзя в таких ситуациях проигрывать борьбу и единоборства. Во втором тайме игра поменялась, оборона соперника прижалась к своим воротам, мы захватили инициативу, опять же у них был момент после одной контратаки, когда нас выручил Александр Селихов. Но тем не менее счет 0:1, у нас были моменты, были моменты у Александра Соболева, Квинси Промеса, Миши Игнатова. Но в такой игре нельзя делать глупые ошибки, самим дарить сопернику пенальти, который "убил" нас в этой игре".

"Хочу отметить, что я как главный тренер несу ответственность за результат. Мы были не так хороши, не показали результат, но обязательно станем лучше, каждую ошибку проанализируем, сейчас будет пауза на сборные. Я уверен, что мы станем лучше", - добавил Абаскаль.

Также тренер объяснил замену капитана "Спартака" Георгия Джикии, вместо которого во втором тайме появился Срджан Бабич. "Необходимость ускорить билдап (выход команды от своих ворот в атаку - прим. ТАСС). Также мы понимаем возможности Бабича на угловых", - добавил Абаскаль.

"Спартак" с 10 очками занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые 16 сентября на выезде сыграют с "Сочи".