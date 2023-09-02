Абаскаль заявил, что в "Спартаке" гордятся большому количеству вызванных игроков в сборные

Красно-белые не планируют проводить товарищеские матчи в паузу на сборные из-за малого количества оставшихся футболистов

КРАСНОДАР, 2 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" гордится тем, что в сборные вызывается большое количество игроков, но из-за этого не сможет провести товарищеские матчи в паузу в чемпионате. Об этом журналистам рассказал главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль.

"Мы не планируем проводить товарищеские матчи в паузу на сборные, по-моему, у нас вообще меньше 11 игроков останется, - сказал Абаскаль. - Но тем не менее мы гордимся тем, что так много футболистов вызываются в свои сборные, однако игроков будет не так много в нашем распоряжении".

30 августа был опубликован состав сборной России на сентябрьский сбор, который пройдет с 4 по 12 сентября в подмосковном Новогорске. В него вошли выступающие за "Спартак" защитники Даниил Хлусевич, Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Денисов, полузащитник Антон Зиньковский, а также нападающий Александр Соболев.