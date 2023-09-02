Роналду преодолел отметку в 850 голов за карьеру

Португалец является рекордсменом по этому показателю, второе место занимает Лионель Месси - 818 голов

ТАСС, 2 сентября. "Аль-Наср" со счетом 5:1 победил "Аль-Хазм" в гостевом матче пятого тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

Забитым мячом в составе победителей отметился португальский нападающий Криштиану Роналду. Для форварда этот гол стал 850-м в карьере в официальных матчах. Роналду является рекордсменом по этому показателю. Второе место занимает аргентинский нападающий Лионель Месси (818), который выступает за американский "Интер Майами".

Роналду 38 лет, он является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Португалец - лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. В составе испанского "Реала" игрок забил 450 мячей и является рекордсменом клуба. Также футболист выступал за английский "Манчестер Юнайтед" (145 голов), итальянский "Ювентус" (101), португальский "Спортинг" (5). За сборную Португалии форвард отличился 123 раза.

За "Аль-Наср" Роналду выступает с декабря 2022 года. В составе команды он уже забил 26 мячей и является восьмым бомбардиром в истории клуба. Лидирует по этому показателю саудовский нападающий Мохаммад аль-Сахлауи (125).

"Аль-Наср" по итогам пяти туров занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Следующий матч команда проведет на выезде против "Аль-Раеда" 16 сентября.