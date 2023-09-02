Малышев заявил, что "Спартак" будет обсуждать с Абаскалем выход из серьезной ситуации

Красно-белые не могут победить в РПЛ на протяжении четырех матчей

КРАСНОДАР, 2 сентября. /ТАСС/. Ситуация с безвыигрышной серией из четырех матчей в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) является серьезной для московского футбольного клуба "Спартак", руководство вместе с главным тренером Гильермо Абаскалем будут искать пути выхода из нее. Об этом журналистам заявил генеральный директор "Спартака" Олег Малышев.

2 сентября "Спартак" на выезде уступил "Краснодару" в матче седьмого тура РПЛ со счетом 0:2. Красно-белые не могут победить в РПЛ на протяжении четырех матчей. Последняя победа московской команды в национальном первенстве была одержана в гостях над казанским "Рубином" 5 августа (4:1). После этого красно-белые потерпели три поражения и один раз сыграли вничью.

На вопрос, влияет ли безвыигрышная серия из четырех матчей в РПЛ на доверие к Абаскалю, Малышев ответил: "Это, безусловно, влияет на наше настроение, для нас это серьезная ситуация, и мы сейчас вместе с Гильермо будем думать, как из нее выбраться, - сказал Малышев. - Было ли собрание игроков? Я был с вами, они за дверью, там Гильермо разговаривает с игроками".

Гендиректор "Спартака" прокомментировал возможность приобретения новичков на позицию форварда в связи с уходом Кейта Бальде и Шамара Николсона в аренду: "Трансферное окно в России еще не закрылось, но обещать ничего могу, - сказал Малышев. - Бальде и Николсон являются хорошими игроками, сильными и талантливыми, но иногда так бывает, что нужно попробовать сменить чемпионат, если не получается выходить в стартовом составе. Мы пошли им навстречу, это было совместное решение, что они попробуют себя в других командах".

"Сложно играть "Спартаку" под давлением? После каждой игры у вас очень разная оценка. Выиграли у "Динамо" - "Спартак" летит, куча моментов. Проиграли в Краснодаре лидеру чемпионата, все - "Спартак" не создает моменты. Ответ простой и банальный - состав у нас очень достойный, команда сильная. Но по тем или иным причинам сегодня, как и в предыдущих матчах чемпионата, сыграли неудачно, соответственно, нужно разобраться, где были допущены ошибки и улучшать игру. Проблема в психологии? На мой взгляд, в футболе поражение является сочетанием нескольких факторов, и психология, и какие-то индивидуальные ошибки, всегда все вместе", - добавил Малышев.

"Спартак" с 10 очками занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые 16 сентября на выезде сыграют с "Сочи".