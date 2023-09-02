Тренер "Краснодара" Ивич не поддерживает вызов Кривцова и Черникова в сборную России

Тренер считает, что футболисты не до конца готовы после травм

КРАСНОДАР, 2 сентября. /ТАСС/. Полузащитники "Краснодара" Александр Черников и Никита Кривцов пережили непростые травмы, они не до конца готовы, поэтому главный тренер клуба Владимир Ивич не поддерживает их вызов в сборную России. Об этом Ивич рассказал журналистам.

30 августа был опубликован состав сборной России на сентябрьский сбор, который пройдет в подмосковном Новогорске с 4 по 12 сентября. Помимо Кривцова и Черникова, туда вошли игроки "Краснодара" вратари Матвей Сафонов и Станислав Агкацев, а также защитник Сергей Волков.

"Конечно, иметь в составе игроков, которые будут выступать в сборной, это хорошо, у нас пять футболистов будут в сборной России: два вратаря, Сергей Волков, Александр Черников и Никита Кривцов, - сказал Ивич. - Что касается Черникова и Кривцова, могу сказать, что у них в прошлом были непростые травмы, поэтому я их не особо использовал в матчах на Кубок России. Так что их приглашение в сборную недостаточно поддерживаю, могу сказать, что игроки не на 100% готовы. Но для каждого клуба важно, что из него игроки приглашаются выступать за сборную".

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что сборная России 12 сентября на выезде сыграет с командой Катара. 31 августа пресс-служба РФС сообщила, что российская команда проведет два товарищеских матча против олимпийской сборной Египта 7 и 11 сентября, в этих играх примут участие игроки до 23 лет.