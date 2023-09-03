Российский теннисист Рублев вышел в четвертый круг US Open

В третьем круге он победил в четырех сетах француза Артура Риндеркнеха

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев обыграл французского теннисиста Артура Риндеркнеха в матче третьего круга US Open. Соревнования проходят в Нью-Йорке.

Встреча закончилась со счетом 3:6, 6:3, 6:1, 7:5 в пользу Рублева, посеянного на турнире под восьмым номером. Риндеркнех выступал без номера посева. В следующем круге россиянин сыграет с британцем Джеком Дрейпером (без номера посева).

Рублеву 25 лет, он является восьмой ракеткой мира. На его счету 14 титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), 2 из которых он завоевал в текущем сезоне. На турнирах Большого шлема лучшим результатом россиянина является выход в четвертьфинал, он доходил до этой стадии соревнований восемь раз. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе российской команды выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Риндеркнеху 28 лет, он занимает 73-ю строчку в мировом рейтинге. Француз не побеждал на турнирах ATP. Выход в третий круг Открытого чемпионата США является его лучшим результатом на турнирах Большого шлема.

US Open проходит на покрытии "хард" и завершится 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет $65 млн. Действующим победителем является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Из россиян турнир выигрывал Марат Сафин (2000) и Даниил Медведев (2021).