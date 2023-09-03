Литвинов рассказал, что пока не разобрался в формате игр сборной России в сентябре

Тренерский штаб сборной России вызвал на сбор 49 игроков

КРАСНОДАР, 3 сентября. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по футболу специально вызвал много игроков, но защитник московского "Спартака", оказавшийся в списке, пока не разобрался в формате матчей в сентябре. Об этом Литвинов рассказал журналистам.

30 августа был опубликован состав сборной России на сентябрьский сбор, который пройдет с 4 по 12 сентября в подмосковном Новогорске. В список из 49 игроков, помимо Литвинова, из "Спартака" вошли защитники Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов, полузащитник Антон Зиньковский, нападающий Александр Соболев.

"Сборная всегда очень важный этап, всегда готов отдаваться на сто процентов, был счастлив, что Валерий Георгиевич [Карпин] вызвал, - сказал Литвинов. - Специально столько вызвали человек. Не знаю, не разобрался в формате, что будет происходить, тренерский штаб знает лучше, и просто под эгидой первой сборной вызвали всех игроков. Сейчас нет простых соперников. Ситуация не дает нам играть с топ-сборными, но, как убедились до этого, те же Иран и Ирак могут показывать хорошую игру".

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что сборная России 12 сентября на выезде сыграет с командой Катара. 31 августа пресс-служба РФС сообщила, что российская команда проведет два товарищеских матча против олимпийской сборной Египта 7 и 11 сентября, в них примут участие игроки до 23 лет.

2 сентября "Спартак" на выезде уступил "Краснодару" со счетом 0:2 в матче седьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). "Негативные мысли после поражения от "Краснодара", позитивных каких-то не может быть эмоций, проиграли важную встречу в чемпионате, потеряли много очков, турнирное положение ужасное у нас. Просто надо делать выводы какие-то, менять что-то в своем отношении к футболу, команде, - сказал Литвинов. - Думаю, каждому надо в самом себе разобраться, даже смысла нет говорить, все должны отдаваться клубу и понимать, за кого мы играем".