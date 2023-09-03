Вратарь Сафонов объяснил надежную игру "Краснодара" в этом сезоне

В семи играх РПЛ команда пропустила два мяча

КРАСНОДАР, 3 сентября. /ТАСС/. Надежность футбольного клуба "Краснодар" в обороне объясняется совокупностью факторов, в команде уделяют много времени тактике, защите и перестроениям. Об этом журналистам рассказал вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов.

2 сентября "Краснодар" дома победил московский "Спартак" со счетом 2:0 в матче Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). За 7 матчей в РПЛ "Краснодар" пропустил 2 мяча.

"Не могу обозначить конкретные причины, это совокупность факторов, - сказал Сафонов. - Мы много времени уделяем обороне, тактике, перестроениям, поэтому у наших ворот намного меньше моментов, чем в прошлом сезоне".

"Играть было тяжело, скорее всего, из-за жары, хотя к ней мы должны были привыкнуть. До [первого] гола ритм игры был спокойный, и мы, и "Спартак" пытались акклиматизироваться. Достаточно тяжело было дышать, лично у меня ноги тяжелые были", - добавил Сафонов.

30 августа был опубликован состав сборной России на сентябрьский сбор, который пройдет с 4 по 12 сентября в подмосковном Новогорске, в список из 49 футболистов вошел Сафонов. Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что сборная России 12 сентября на выезде сыграет с командой Катара. 31 августа пресс-служба РФС сообщила, что российская команда проведет два товарищеских матча против олимпийской сборной Египта 7 и 11 сентября, в них примут участие игроки до 23 лет. "Насколько я понял, это будут две разные команды. Для каждой из команд ничего не меняется - обычные сборы", - заключил Сафонов.