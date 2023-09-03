Александрова не смогла выйти в четвертый круг US Open

В матче третьего раунда россиянка уступила чешке Маркете Вондроушовой

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Российская теннисистка Екатерина Александрова уступила чешке Маркете Вондроушовой в матче третьего круга Открытого чемпионата США (US Open). Соревнования проходят в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу чешской теннисистки, имеющей на турнире 9-й номер посева. Александровой был присвоен 22-й номер посева. В четвертом круге Вондроушова, ранее в сезоне выигравшая Уимблдон, сыграет с американкой Пэйтон Стирнс.

Александровой 28 лет, она занимает 20-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На счету россиянки четыре победы на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом Александровой на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона в 2023 году. В 2021 году в составе российской команды она стала победительницей Кубка Билли Джин Кинг.

Вондроушовой 24 года, она располагается на девятой строчке мирового рейтинга, на ее счету два титула WTA. Победа на Уимблдоне в 2023 году является ее лучшим достижением на турнирах Большого шлема, в 2019 году она вышла в финал Открытого чемпионата Франции. Чешка является серебряным призером Олимпиады в Токио.

Матчи US Open проходят на покрытии "хард", соревнования завершатся 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет $65 млн. Действующей победительницей является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек. Из россиянок турнир выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).

Другие матчи

Встреча Александровой и Вондроушовой стала последней в третьем круге US Open. На этой стадии в 2023 году сыграли три россиянки. В субботу вечером Людмила Самсонова уступила американке Мэдисон Киз, а первая ракетка России Дарья Касаткина обыграла бельгийку Грет Миннен. В следующем раунде Касаткина встретится с белоруской Ариной Соболенко, имеющей второй номер посева.

Третий круг турнира не смогла преодолеть четвертая сеяная турнира представительница Казахстана Елена Рыбакина, уступившая румынке Соране Кырсте. На более ранних стадиях с турнирной дистанции сошли француженка Каролин Гарсия (7-й номер посева), представительница Греции Мария Саккари (8) и чешка Барбора Крейчикова (12).

Удалось выйти в четвертый круг бывшей первой ракетке мира датчанке Каролин Возняцки, возобновившей карьеру в августе после трехлетнего перерыва. В следующем матче двукратная финалистка US Open сыграет против американки Коко Гауфф.