Гимнаст Нагорный не исключил, что сможет еще год-два выступать без международных стартов

Спортсмен отметил, что сейчас я делает все возможное на тренировках, чтобы выступать достойно на соревнованиях

СИРИУС /Федеральная территория/, 3 сентября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный еще год-два может продолжать карьеру без участия в международных стартах. Об этом гимнаст сообщил ТАСС.

"У меня еще очень много сил, - сказал Нагорный. - Если у нас впереди будут значимые соревнования, где я смогу представлять свою страну, то обязательно приближусь к своей оптимальной форме, пройду полноценный сбор - по две тренировки в день с восстановлением. Мне очень тяжело сейчас отменять все и готовиться к российским соревнованиям так, чтобы выступать в полную силу. Поймите, я выхожу на пик формы, предположим, к Кубку России, а дальше на том же чемпионате мира я не имею возможности себя реализовать".

"Напряженные тренировки и набор формы являются серьезным стрессом для организма, а в сегодняшних условиях нам приходится резко терять форму, потом опять ее набирать. И сейчас я делаю все возможное на тренировках, чтобы выступать достойно на соревнованиях. Допустят на международные старты - будем готовы к ним. Не будет их - продолжим выступать здесь год-два, не знаю", - заключил собеседник ТАСС.

Нагорному 26 лет, он является победителем командного турнира гимнастов на Играх в Токио. Там же гимнаст выиграл две бронзовые медали - в личном многоборье и на перекладине. В его активе есть также олимпийское серебро командного турнира 2016 года. Нагорный является трехкратным чемпионом мира и восьмикратным чемпионом Европы.

Российские и белорусские гимнасты были лишены возможности выступать на международных стартах в марте 2022 года из-за ситуации на Украине.

19 июля исполком Международной федерации гимнастики (FIG) принял решение о допуске россиян и белорусов на международные соревнования в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов с 1 января 2024 года. Как сказал ТАСС президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов, FIG планирует к середине сентября разработать специальные правила и документы, на основании которых будет приниматься решение о предоставлении нейтрального статуса.