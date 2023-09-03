Гимнастка Мельникова рассказала, что вопрос допуска на Олимпиаду не повлияет на ее карьеру

По словам спортсменки, она будет выступать, пока может

СИРИУС /Федеральная территория/, 3 сентября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова намерена продолжать карьеру в спортивной гимнастике до тех пор, пока будет желание выступать и радовать зрителей. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

"Пока я не скажу, что мне захочется закончить для себя гимнастику, - ответила 23-летняя Мельникова на вопрос, уйдет ли она из спорта в случае недопуска на Олимпиаду в Париже. - Все-таки эмоции, которые я получаю здесь на арене, они бесценны и очень нужны мне. Я предана спорту и чувствую ответственность на себе за детишек, которые на меня равняются и смотрят на меня. Мне нравится вдохновлять детей и буду продолжать выступать, пока могу".

Мельникова является победительницей командного турнира Игр-2020. В Токио она также выиграла бронзовые медали в личном многоборье и вольных упражнениях. Гимнастка из Воронежа является серебряным призером Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро и абсолютной чемпионкой мира 2021 года.

"Когда ты длительное время не имеешь возможности поехать на главные международные старты, то, конечно, испытываешь недостаток мотивации. Ты не можешь реализовывать свои мечты в спорте. Но мне все равно удается находить для себя другие причины продолжать заниматься любимой гимнастикой. Я выступаю для зрителей, для детей", - заметила собеседница ТАСС.

"Мы все ждем, когда придут критерии допуска на международные старты. И я думаю, что вопрос возможности участия в соревнованиях на условиях Международной федерации гимнастики будем решать не мы, а наша федерация", - заключила гимнастка. Российские и белорусские гимнасты были лишены возможности выступать на международных стартах в марте 2022 года из-за ситуации на Украине.

19 июля исполком Международной федерации гимнастики (FIG) принял решение о допуске россиян и белорусов на международные соревнования в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов с 1 января 2024 года. Как рассказал ТАСС президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов, FIG планирует к середине сентября разработать специальные правила и документы, на основании которых будет приниматься решение о предоставлении нейтрального статуса.