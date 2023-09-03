Реунков и Добровольская стали победителями Пермского марафона

Кубок России по полумарафону выиграли Александр Именин и Наталья Леонтьева

ПЕРМЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Любовь Добровольская из Тольятти во второй раз подряд выиграла Пермский марафон в зачете женщин, среди мужчин первым стал представитель Челябинска Алексей Реунков. Оба спортсмена не уложились в установленное время и не смогли выиграть 1 млн рублей, сообщает корреспондент ТАСС.

"Результат не очень - хотелось быстрее. Но, честно говоря, марафон дался тяжело - во время бега были проблемы с желудком, из-за этого пришлось сбавить на четвертом круге, берегся", - рассказал Реунков.

По словам Добровольской, дистанция марафона была сложная. "Дистанция знакома была. Конечно, она тяжелая, но мне нравятся такие горочки", - прокомментировала спортсменка.

Победители не смогли пробежать дистанцию Пермского марафона за установленное организаторами время: Реунков не уложился в 2 часа 13 минут, Добровольская не пробежала марафон за 2 часа 28 минут. Таким образом, ни один из победителей не получит 1 млн рублей, их награда составит 750 тыс. рублей.

Также в рамках Пермского марафона впервые состоялся Кубок России по полумарафону, обладателями которого стали Александр Именин (Рязань) и Наталья Леонтьева (Якутия). В эстафете Пермского марафона, как и в прошлом году, принимали участие команды из четырех человек. Одной из них стала команда в составе российского лыжника, олимпийского чемпиона Сочи Александра Легкова, лыжника и четырехкратного призера Олимпийских игр Дениса Спицова, олимпийской чемпионки в эстафете по лыжным гонкам Вероники Степановой, а также двукратного чемпиона мира среди юниоров, победителя и призера этапов Кубка России Савелия Коростелева. По данным судей марафона, команда олимпийских чемпионов пришла к финишу второй.

Пермский марафон в этом году проходит 2 и 3 сентября. К участию в забегах зарегистрировались 12 тыс. человек. В первый день соревнований, 2 сентября, состоялся старт заезда на колясках для людей с ограниченными возможностями здоровья на 300 метров, детский забег на 1 км, а также церемонии награждения победителей забегов. 3 сентября проходит забег на 10 км, старт забегов на 21 и 42 км в рамках Кубка России, старт основных забегов на 42 и 21 км, а также эстафета на 42 км. Помимо этого, днем будет дан старт забегов на 5 км и 3 км. Впервые Пермский марафон состоялся в 2017 году. Его отличает формат забега и сложность трассы, которая проходит в историческом центре Перми, где много спусков и подъемов.