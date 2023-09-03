Хоккеист СКА Гальченюк рассказал, что у него не было проблем с приездом в Россию

Ранее форвард подписал двухлетний контракт с петербургским клубом

МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Американский нападающий петербургского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Александр Гальченюк не имел проблем с приездом в Россию. Об этом он рассказал ТАСС.

В конце августа СКА подписал двухлетний контракт с игроком. Ранее суд в США снял с хоккеиста ряд обвинений в противоправных действиях, а также отменил месячный тюремный срок.

"Трудностей [при въезде в Россию] не было - я сделал со своей стороны все, что нужно было сделать, и приехал сюда как можно раньше", - сказал Гальченюк.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, что Гальченюк изучал теорию игры команды удаленно в течение двух недель. "Перед подписанием контракта, приходя в команду, я знал, какие там игроки и как команда играет, - сказал Гальченюк. - Но ты можешь знать и систему, но лучше все это познается в игре. Чем больше играешь, тем больше привыкаешь к партнерам".

Гальченюку 29 лет, в 2012 году он был выбран под общим третьим номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клубом "Монреаль". В прошедшем сезоне Гальченюк выступал за "Колорадо", за который провел 11 матчей и не отметился результативными действиями.