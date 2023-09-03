Гимнаст Нагорный не следит за ситуацией вокруг возможного допуска россиян на соревнования

По словам спортсмена, он сосредоточен на тренировках и выступлениях

СИРИУС /Федеральная территория/, 3 сентября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный предпочитает тренироваться и готовиться к очередным турнирам, а не думать о том, когда российских спортсменов допустят до участия в международных стартах. Об этом гимнаст сообщил ТАСС.

"Никогда не ожидаю каких-то решений, я просто тренируюсь и готовлюсь к соревнованиям, - сказал Нагорный. - Вчера выступил достойно на Кубке России в вольных упражнениях и на коне, сегодня меня ждут еще три снаряда".

"Я не думаю об этом, - ответил собеседник ТАСС на вопрос, может ли его работа в Юнармии осложнить шансы на получение нейтрального статуса, который необходим для выступления на международных стартах. - Не слежу за всем этим вообще. Сегодня говорят, что нас допускают, а завтра заявляют об обратном, потом опять допускают, после чего снова закрывают, то мы можем ехать с флагом, то - без флага, то вводится какой-то отбор, то - нет. Каждый раз что-то меняется, и я уже не жду конкретного решения, просто живу, тренируюсь, готовлюсь к соревнованиям и выступаю".

Нагорному 26 лет, он является победителем командного турнира гимнастов на Играх-2020 в Токио. Тогда же в Японии гимнаст выиграл две бронзовые медали в личном многоборье и на перекладине. В его активе олимпийское серебро командного турнира 2016 года. Нагорный является трехкратным чемпионом мира и восьмикратным - Европы.

Нагорный является начальником главного штаба Всероссийского детско-юношеского движения "Юнармия", в конце апреля его избрали на пост президента Всероссийской федерации фиджитал-спорта.

Российские и белорусские гимнасты были лишены возможности выступать на международных стартах в марте 2022 года из-за ситуации на Украине. 19 июля исполком Международной федерации гимнастики (FIG) принял решение о допуске россиян и белорусов на международные соревнования в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов с 1 января 2024 года. Как рассказал ТАСС президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов, FIG планирует к середине сентября разработать специальные правила и документы, на основании которых будет приниматься решение о предоставлении нейтрального статуса.