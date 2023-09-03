Футболист "Монако" Головин прокомментировал гол в ворота "Ланса" в чемпионате Франции

Российский полузащитник помог команде одержать победу со счетом 3:0

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Российский полузащитник "Монако" Александр Головин доволен действиями команды в матче четвертого тура чемпионата Франции по футболу против "Ланса". Об этом он рассказал ТАСС.

2 сентября "Монако" на своем поле разгромил "Ланс" со счетом 3:0. Головин отметился первым забитым мячом в официальных матчах в текущем сезоне. После победы "Монако" вышел на первую строчку в турнирной таблице лиги, на счету команды 10 очков в 4 матчах. В следующем туре "Монако" 17 сентября на выезде сыграет против "Лорьяна".

"Важно было выиграть, набрать три очка и с хорошим настроением уйти на паузу для матчей сборных, - сказал Головин. - В принципе в этой игре все сложилось так, как и планировали. Хорошо, что удалось забить относительно быстрый первый мяч и повести в счете. Это всегда придает уверенности. Приятно, что организованно и дисциплинированно действовали в обороне. Это тоже важно после трех пропущенных мячей в прошлом туре ("Монако" в гостях сыграл вничью с "Нантом" со счетом 3:3 - прим. ТАСС).

"В ситуации с моим голом нужно отметить своевременную и удобную передачу партнера. Первое место в таблице после четырех туров? Мы действительно неплохо стартовали, но смотреть сейчас в таблицу смысла нет. Все главные матчи впереди, сыграно слишком мало и говорить о том, кто на каком месте находится, преждевременно", - добавил он.

Головину 27 лет, футболист перешел в "Монако" из ЦСКА в июле 2018 года. Прошлый сезон стал для россиянина самым результативным за время пребывания в "Монако", полузащитник забил 8 мячей и отдал 8 результативных передач в 45 матчах во всех турнирах. 30 августа был опубликован состав команды России на сентябрьский сбор, который пройдет с 4 по 12 сентября. В список из 49 игроков попал Головин. Агент игрока Александр Клюев сообщил ТАСС, что тот приедет в расположение сборной России.