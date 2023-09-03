Сафонов считает адекватным разделение сборной России на две команды в сентябре

Россияне проведут два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта (игроки до 23 лет) и встретятся с командой Катара

КРАСНОДАР, 3 сентября. /ТАСС/. Разделение сборной России по футболу на две команды во время сентябрьского сбора является адекватным решением. Такое мнение ТАСС высказал вратарь "Краснодара" и сборной России Матвей Сафонов.

30 августа был опубликован состав сборной России на сентябрьский сбор, который пройдет с 4 по 12 сентября.

"Прекрасное настроение и прекрасные ощущения от вызова в сборную, - сказал Сафонов. - Будет две команды: я думаю, что каждая из команд не будет отличаться от обычной сборной. Отношение к разделению сборных? Вполне адекватно, потому что олимпийская сборная - это сборная до какого-то возраста. Россия выставляет команду того же возраста".

31 августа пресс-служба Российского футбольного союза сообщила, что российская команда проведет два товарищеских матча против олимпийской сборной Египта 7 и 11 сентября, в них примут участие игроки до 23 лет. 12 сентября россияне встретятся со сборной Катара.

В состав также попал полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов. "Всегда положительные эмоции, когда вызывают в сборную, очень приятно, - сказал Кривцов ТАСС. - Я считаю, что тренерский штаб вызвал тех игроков, которые заслуживают. Слышал, что кто-то сыграет против олимпийской сборной Египта, кто-то против Катара, но не обращаю внимания, это не так важно".