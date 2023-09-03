Олимпийский чемпион тхэквондист Храмцов пропустил этап Гран-при в Париже из-за травмы

Соревнования проходят с 1 по 3 сентября

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 сентября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов не сумел выступить на этапе Гран-при в Париже из-за травмы. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Александр Лашпанов.

Этап Гран-при проходит с 1 по 3 сентября.

"Травма накануне не позволила Максиму выступить на этапе Гран-при", - сказал Лашпанов.

Исполком Международной федерации тхэквондо в начале апреля поддержал рекомендации Международного олимпийского комитета и допустил российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе. Храмцов стал чемпионом Игр в Токио в категории до 80 кг.