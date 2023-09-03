3 сентября, 11:44
Летние олимпийские виды спорта

Олимпийский чемпион тхэквондист Храмцов пропустил этап Гран-при в Париже из-за травмы

Соревнования проходят с 1 по 3 сентября

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 сентября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов не сумел выступить на этапе Гран-при в Париже из-за травмы. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Александр Лашпанов.

Этап Гран-при проходит с 1 по 3 сентября.

"Травма накануне не позволила Максиму выступить на этапе Гран-при", - сказал Лашпанов.

Исполком Международной федерации тхэквондо в начале апреля поддержал рекомендации Международного олимпийского комитета и допустил российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе. Храмцов стал чемпионом Игр в Токио в категории до 80 кг. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация