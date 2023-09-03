Фридайвер Молчанов установил рекорд России по погружению в воду в Арктике

Спортсмен погрузился на глубину 100 м

КРАСНОЯРСК, 3 сентября. /ТАСС/. Российский фридайвер Алексей Молчанов погрузился на глубину 100 метров на озере Лама в Красноярском крае и установил новый рекорд России по погружению в воду на задержке дыхания за пределами Северного полярного круга. Об этом ТАСС сообщили в Федерации фридайвинга России.

"3 сентября на фестивале по фридайвингу "Глубина Путорана 2023" установлен новый рекорд России - погружение на 100 метров за Северным полярным кругом в дисциплине фридайвинга CWT (Constant Weight - ныряние в глубину в ластах с постоянным весом). Рекорд принадлежит Алексею Молчанову - 34-кратному чемпиону мира по фридайвингу", - сообщили в федерации.

По словам Молчанова, озеро Лама на плато Путорана в Норильске стало самой северной точкой России, в которой проводились соревнования по фридайвингу. "Когда я вылетал на плато Путорана, предполагал, что погружение будет менее комфортным. Однако все прошло на высшем уровне", - цитирует федерация слова Молчанова.

Самые северные соревнования по фридайвингу проходят на плато Путорана в Красноярском крае с 31 августа по 3 сентября. Участие в них принимают десять сильнейших фридайверов России. Соревнования проходят в двух ключевых дисциплинах фридайвинга: свободное погружение с задержкой дыхания по тросу и ныряние в глубину в ластах с постоянным весом. Организаторами соревнований выступают Агентство развития Норильска и федерация фридайвинга.

Молчанову 36 лет, он является 34-кратным чемпионом мира по фридайвингу. Молчанову принадлежит мировой рекорд по погружению в моноласте в теплой соленой воде - 131 метр, также россиянин является обладателем рекорда Гиннесса по погружению в ледяной воде, спортсмен в 2021 году погрузился в моноласте на озере Байкал на 80 метров.