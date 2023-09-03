3 сентября, 11:59
Футбол в России

"Оренбург" одержал первую победу в текущем сезоне РПЛ

Команда обыграла "Сочи" со счетом 3:0

ОРЕНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Оренбург" со счетом 3:0 победил "Сочи" в домашнем матче седьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Забитыми мячами отметились Брайан Мансилья (56-я минута, с пенальти), Владимир Обухов (58) и Джастин Куэро (90+6, с пенальти).

"Оренбург" одержал первую победу в нынешнем сезоне РПЛ, ранее в лиге команда потерпела четыре поражения и дважды сыграла вничью. На групповом этапе "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России оренбуржцы выиграли два из трех матчей.

"Оренбург" обыграл "Сочи" в четвертом матче подряд. В прошлом сезоне команда под руководством чеха Марцела Лички дважды разгромила (4:1 и 4:0) сочинцев, в текущем сезоне "Оренбург" во главе с чешским специалистом Иржи Ярошиком победил (2:0) соперника в матче Кубка России. Сейчас команду возглавляет испанец Давид Деограсия.

После победы "Оренбург" поднялся на 14-е место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 5 очков в 7 матчах. "Сочи" идет на 12-м месте с 6 очками. В следующем туре "Оренбург" 17 сентября на выезде сыграет с московским "Локомотивом", "Сочи" днем ранее примет столичный "Спартак".

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"Крылья Советов"

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"Зенит"

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13

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4

"Урал"

7

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13

8

8

0

5

"Динамо"

6

3

2

1

11

13

11

2

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ЦСКА

6

3

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2

10

13

9

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7

"Ахмат"

7

3

1

3

10

10

8

2

8

"Спартак"

7

3

1

3

10

12

12

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9

"Пари НН"

7

3

1

3

10

5

6

-1

10

"Локомотив"

6

2

3

1

9

10

9

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11

"Ростов"

6

2

1

3

7

7

12

-5

12

"Сочи"

7

2

0

5

6

8

11

-3

13

"Рубин"

7

1

3

3

6

9

15

-6

17

"Оренбург"

7

1

2

4

5

7

13

-6

14

"Факел"

7

1

1

5

4

5

13

-8

15

"Балтика"

6

1

0

5

3

4

10

-6

  

Теги:
Российский футбол
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