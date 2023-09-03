"Оренбург" одержал первую победу в текущем сезоне РПЛ

Команда обыграла "Сочи" со счетом 3:0

ОРЕНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Оренбург" со счетом 3:0 победил "Сочи" в домашнем матче седьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Забитыми мячами отметились Брайан Мансилья (56-я минута, с пенальти), Владимир Обухов (58) и Джастин Куэро (90+6, с пенальти).

"Оренбург" одержал первую победу в нынешнем сезоне РПЛ, ранее в лиге команда потерпела четыре поражения и дважды сыграла вничью. На групповом этапе "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России оренбуржцы выиграли два из трех матчей.

"Оренбург" обыграл "Сочи" в четвертом матче подряд. В прошлом сезоне команда под руководством чеха Марцела Лички дважды разгромила (4:1 и 4:0) сочинцев, в текущем сезоне "Оренбург" во главе с чешским специалистом Иржи Ярошиком победил (2:0) соперника в матче Кубка России. Сейчас команду возглавляет испанец Давид Деограсия.

После победы "Оренбург" поднялся на 14-е место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 5 очков в 7 матчах. "Сочи" идет на 12-м месте с 6 очками. В следующем туре "Оренбург" 17 сентября на выезде сыграет с московским "Локомотивом", "Сочи" днем ранее примет столичный "Спартак".