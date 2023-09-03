"Оренбург" одержал первую победу в текущем сезоне РПЛ

ОРЕНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Оренбург" со счетом 3:0 победил "Сочи" в домашнем матче седьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Забитыми мячами отметились Брайан Мансилья (56-я минута, с пенальти), Владимир Обухов (58) и Джастин Куэро (90+6, с пенальти).
"Оренбург" одержал первую победу в нынешнем сезоне РПЛ, ранее в лиге команда потерпела четыре поражения и дважды сыграла вничью. На групповом этапе "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России оренбуржцы выиграли два из трех матчей.
"Оренбург" обыграл "Сочи" в четвертом матче подряд. В прошлом сезоне команда под руководством чеха Марцела Лички дважды разгромила (4:1 и 4:0) сочинцев, в текущем сезоне "Оренбург" во главе с чешским специалистом Иржи Ярошиком победил (2:0) соперника в матче Кубка России. Сейчас команду возглавляет испанец Давид Деограсия.
После победы "Оренбург" поднялся на 14-е место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 5 очков в 7 матчах. "Сочи" идет на 12-м месте с 6 очками. В следующем туре "Оренбург" 17 сентября на выезде сыграет с московским "Локомотивом", "Сочи" днем ранее примет столичный "Спартак".
1
"Краснодар"
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11
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9
2
"Крылья Советов"
7
4
2
1
14
17
9
8
3
"Зенит"
6
4
1
1
13
14
5
9
4
"Урал"
7
4
1
2
13
8
8
0
5
"Динамо"
6
3
2
1
11
13
11
2
6
ЦСКА
6
3
1
2
10
13
9
4
7
"Ахмат"
7
3
1
3
10
10
8
2
8
"Спартак"
7
3
1
3
10
12
12
0
9
"Пари НН"
7
3
1
3
10
5
6
-1
10
"Локомотив"
6
2
3
1
9
10
9
1
11
"Ростов"
6
2
1
3
7
7
12
-5
12
"Сочи"
7
2
0
5
6
8
11
-3
13
"Рубин"
7
1
3
3
6
9
15
-6
17
"Оренбург"
7
1
2
4
5
7
13
-6
14
"Факел"
7
1
1
5
4
5
13
-8
15
"Балтика"
6
1
0
5
3
4
10
-6