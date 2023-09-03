Свирин: гребец Любич не выступила на чемпионате мира, так как не уложилась в вес

Россиянка должна была выступить в одиночной гребле в легком весе

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Любич была исключена из числа участников чемпионата мира по академической гребле, поскольку не уложилась в нужную весовую категорию. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

Любич должна была выступить в одиночной гребле в легком весе. Свирин отметил, что заявить ее для участия в этой дисциплине было "определенным экспериментом".

"Анастасия в легком весе прежде никогда не выступала, но ее вес не намного превышает вес спортсменов, выступающих в этой категории, поэтому мы ожидали, что у нее получится. Изначально планировали, что она поедет запасной для основного веса, в котором выступает Кира Ювченко, но в последний момент решили, что можем попробовать ее в этой категории. Но, к сожалению, не получилось", - сказал Свирин.

Также глава федерации отметил, что в связи с жесткими критериями допуска россиян к международным стартам не все спортсмены получили возможность выступить на чемпионате мира. Выступать на турнире они могут только в нейтральном статусе.

"Помимо антидопингового тестирования, они сейчас проходили и биографическое. Поэтому возможность выступления на чемпионате мира была только у спортсменов, которые были на централизованной подготовке сборной. Мы должны были быть уверены в том, что они смогут пройти должную подготовку и все этапы тестирования".

Свирин также пояснил, что Любич не сможет выступить в других категориях на чемпионате мира, который проходит в Сербии с 3 по 10 сентября.