Вратарь Федотов остался в запасе ЦСКА на матч КХЛ против "Адмирала"

Дисквалифицированный IIHF хоккеист включен в заявку на игру

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Голкипер московского ЦСКА Иван Федотов включен в заявку команды на матч регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против владивостокского "Адмирала" в качестве запасного вратаря. Об этом сообщила пресс-служба ЦСКА.

Основным голкипером будет Александр Шарыченков. Встреча пройдет 3 сентября в Москве и начнется в 17:00 мск.

Ранее КХЛ одобрила включение Федотова в заявку на матч с "Ак Барсом". В защиту игрока выступила Генеральная прокуратура РФ, которая направила в Федерацию хоккея России, ЦСКА и КХЛ предупреждение о недопустимости нарушения прав Федотова на труд. Голкипер провел на площадке 59 минут 30 секунд во встрече с "Ак Барсом" (3:5), он пропустил пять шайб и отразил 33 броска. Международная федерация хоккея (IIHF) оштрафовала Федерацию хоккея России на 5 тыс. швейцарских франков.

4 августа IIHF встала на сторону клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" в споре с ЦСКА относительно прав на Федотова - американский клуб перенес срок действия его контракта с сезона-2022/23 на сезон-2023/24 из-за службы хоккеиста в армии. Международная федерация наложила на ЦСКА годичный запрет на международные трансферы, а Федотов с 1 сентября дисквалифицирован до конца 2023 года, так как не вернулся в расположение клуба НХЛ.