Янчук: теннисист Медведев должен пересмотреть свои отношения с публикой на US Open

По ходу турнира россиянин неоднократно выражал недовольство поведением болельщиков

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Россиянину Даниилу Медведеву было бы проще играть, если бы он не тратил силы на перепалки с болельщиками на US Open, теннисист должен пересмотреть свои взаимоотношения с публикой. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

3 сентября Медведев победил аргентинца Себастьяна Баэса в матче третьего круга турнира со счетом 6:2, 6:2, 7:6 (8:6). По ходу соревнований Медведев неоднократно выражал недовольство поведением болельщиков.

"Медведев здорово начал матч, уверенно выиграл первые два сета, но в третьем он расслабился. Мне кажется, что если бы он тратил меньше сил на перепалки с болельщиками, то дольше держал бы внимание на корте. Нельзя сказать, что он плохо играет под давлением трибун, но если бы он был с ними в гармонии, хуже никому бы не было, поэтому я думаю, ему надо пересмотреть свои отношения с публикой", - сказал Янчук.

Матчи US Open проходят на покрытии "хард", соревнования завершатся 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет $65 млн. Действующим победителем турнира является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Из россиян турнир выигрывали Марат Сафин (2000) и Медведев (2021).