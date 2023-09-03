"Локомотив" победил "Балтику" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу железнодорожников

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" со счетом 3:2 победил калининградскую "Балтику" в домашнем матче Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "РЖД-Арена".

В составе победителей забитыми мячами отметились Артем Дзюба (9-я минута), Антон Миранчук (17) и Дмитрий Баринов (34). У проигравших голы забили Гедеон Гузина (51) и Сергей Пряхин (65).

Серия поражений "Балтики" в РПЛ достигла четырех матчей, до этого команда проиграла московскому "Динамо" (0:2), екатеринбургскому "Уралу" (0:1) и самарским "Крыльям Советов" (1:2). Последнюю победу калининградский клуб в национальном первенстве одержал 6 августа над воронежским "Факелом" (2:1). За это время "Балтика" победила в двух играх Фонбет - Кубка России, оказавшись сильнее грозненского "Ахмата" (2:0) и петербургского "Зенита" (1:0).

"Локомотив" с 12 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. "Балтика" располагается на последней, 16-й строчке, набрав три очка.

В следующем туре, матчи которого пройдут после паузы на игры национальных сборных, "Локомотив" 17 сентября примет "Оренбург", "Балтика" 16 сентября на своем поле сыграет с "Ростовом".