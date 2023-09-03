3 сентября, 14:11,
обновлено 3 сентября, 14:32
Футбол в России

"Локомотив" победил "Балтику" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу железнодорожников

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" со счетом 3:2 победил калининградскую "Балтику" в домашнем матче Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "РЖД-Арена".

В составе победителей забитыми мячами отметились Артем Дзюба (9-я минута), Антон Миранчук (17) и Дмитрий Баринов (34). У проигравших голы забили Гедеон Гузина (51) и Сергей Пряхин (65).

Серия поражений "Балтики" в РПЛ достигла четырех матчей, до этого команда проиграла московскому "Динамо" (0:2), екатеринбургскому "Уралу" (0:1) и самарским "Крыльям Советов" (1:2). Последнюю победу калининградский клуб в национальном первенстве одержал 6 августа над воронежским "Факелом" (2:1). За это время "Балтика" победила в двух играх Фонбет - Кубка России, оказавшись сильнее грозненского "Ахмата" (2:0) и петербургского "Зенита" (1:0).

"Локомотив" с 12 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. "Балтика" располагается на последней, 16-й строчке, набрав три очка.

В следующем туре, матчи которого пройдут после паузы на игры национальных сборных, "Локомотив" 17 сентября примет "Оренбург", "Балтика" 16 сентября на своем поле сыграет с "Ростовом".

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Краснодар"

7

5

2

0

17

11

2

9

2

"Крылья Советов"

7

4

2

1

14

17

9

8

3

"Зенит"

6

4

1

1

13

14

5

9

4

"Урал"

7

4

1

2

13

8

8

0

5

"Локомотив"

7

3

3

1

12

13

11

2

6

"Динамо"

6

3

2

1

11

13

11

2

7

ЦСКА

6

3

1

2

10

13

9

4

8

"Ахмат"

7

3

1

3

10

10

8

2

9

"Спартак"

7

3

1

3

10

12

12

0

10

"Пари НН"

7

3

1

3

10

5

6

-1

11

"Ростов"

6

2

1

3

7

7

12

-5

12

"Сочи"

7

2

0

5

6

8

11

-3

13

"Рубин"

7

1

3

3

6

9

15

-6

14

"Оренбург"

7

1

2

4

5

7

13

-6

15

"Факел"

7

1

1

5

4

5

13

-8

16

"Балтика"

7

1

0

6

3

6

13

-7

  

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация