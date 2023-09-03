"Локомотив" победил "Балтику" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" со счетом 3:2 победил калининградскую "Балтику" в домашнем матче Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "РЖД-Арена".
В составе победителей забитыми мячами отметились Артем Дзюба (9-я минута), Антон Миранчук (17) и Дмитрий Баринов (34). У проигравших голы забили Гедеон Гузина (51) и Сергей Пряхин (65).
Серия поражений "Балтики" в РПЛ достигла четырех матчей, до этого команда проиграла московскому "Динамо" (0:2), екатеринбургскому "Уралу" (0:1) и самарским "Крыльям Советов" (1:2). Последнюю победу калининградский клуб в национальном первенстве одержал 6 августа над воронежским "Факелом" (2:1). За это время "Балтика" победила в двух играх Фонбет - Кубка России, оказавшись сильнее грозненского "Ахмата" (2:0) и петербургского "Зенита" (1:0).
"Локомотив" с 12 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. "Балтика" располагается на последней, 16-й строчке, набрав три очка.
В следующем туре, матчи которого пройдут после паузы на игры национальных сборных, "Локомотив" 17 сентября примет "Оренбург", "Балтика" 16 сентября на своем поле сыграет с "Ростовом".
1
"Краснодар"
7
5
2
0
17
11
2
9
2
"Крылья Советов"
7
4
2
1
14
17
9
8
3
"Зенит"
6
4
1
1
13
14
5
9
4
"Урал"
7
4
1
2
13
8
8
0
5
"Локомотив"
7
3
3
1
12
13
11
2
6
"Динамо"
6
3
2
1
11
13
11
2
7
ЦСКА
6
3
1
2
10
13
9
4
8
"Ахмат"
7
3
1
3
10
10
8
2
9
"Спартак"
7
3
1
3
10
12
12
0
10
"Пари НН"
7
3
1
3
10
5
6
-1
11
"Ростов"
6
2
1
3
7
7
12
-5
12
"Сочи"
7
2
0
5
6
8
11
-3
13
"Рубин"
7
1
3
3
6
9
15
-6
14
"Оренбург"
7
1
2
4
5
7
13
-6
15
"Факел"
7
1
1
5
4
5
13
-8
16
"Балтика"
7
1
0
6
3
6
13
-7