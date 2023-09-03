Презентация прошла на Московской международной книжной ярмарке

МОСКВА. 3 сентября. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер представила автобиографическую книгу под названием "Я - никто. Автобиография легендарного тренера". Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.

Презентация прошла на Московской международной книжной ярмарке. В книге Винер рассказала о себе в спорте и жизни.

"Я не собиралась ее писать. Как говорится, есть подсчет баллов, а все остальное - история. Хочу сказать, что ни одного интервью, которое давали мои дети, я не читала. Эту книгу заказала моя ученица Алина Кабаева. Это ее инициатива, и по ее инициативе я это сделала", - сказала Винер на презентации.

Винер родилась 30 июля 1948 года в Самарканде. Винер - Герой Труда РФ (2015), главный тренер сборной России с 2001 года, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики с 2008-го. Среди ее учениц олимпийские чемпионки Юлия Барсукова, Алина Кабаева, Евгения Канаева, Маргарита Мамун и другие.