3 сентября, 14:38,
обновлено 3 сентября, 14:54
Формула-1

Ферстаппен установил рекорд "Формулы-1" по количеству побед подряд

EPA-EFE/ Daniel Dal Zennaro
Болид Макса Ферстаппена
© EPA-EFE/ Daniel Dal Zennaro

Нидерландец выиграл Гран-при Италии и одержал 10-ю победу кряду

ТАСС, 3 сентября. Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Италии. Соревнования проходили на автодроме в Монце.

Второе место занял партнер Ферстаппена по команде мексиканец Серхио Перес, тройку лучших замкнул испанец Карлос Сайнс - младший из "Феррари".  Японец Юки Цунода ("Альфа Таури") не сумел выйти на стартовую решетку, поскольку у него возникли технические проблемы с болидом во время прогревочного круга.

Ферстаппен одержал 10-ю победу подряд и установил рекорд "Формулы-1" по этому показателю. Прежним рекордсменом был немец Себастьян Феттель, который в 2013 году выиграл девять гонок подряд.

Нидерландский гонщик удерживает лидерство в зачете пилотов с 364 очками. Вторым идет Перес (219), тройку лучших замыкает испанец Фернандо Алонсо из "Астон Мартин" (170). В Кубке конструкторов лидирует "Ред Булл" (583). В тройке лидеров также находятся "Мерседес" (273) и "Астон Мартин" (228). 

Теги:
Формула-1Ферстаппен, Макс
© Информационное агентство ТАСС
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