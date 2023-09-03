Чесноков назвал комфортной победу теннисистки Касаткиной над Миннен на US Open

Россиянка обыграла бельгийку в третьем круге турнира

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Россиянка Дарья Касаткина одержала комфортную и уверенную победу над бельгийкой Грет Миннен в матче третьего круга US Open. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:4 в пользу россиянки.

"Я считаю, что Касаткина одержала довольно комфортную победу. Она сейчас в хорошей форме, а когда она набирает такой ход, то ее непросто остановить. У нее проходит много хороших резанных ударов, с которыми многие соперницы не справляются", - сказал Чесноков.

Матчи Открытого чемпионата США проходят на покрытии "хард", соревнования завершатся 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет $65 млн. Действующей победительницей является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек. Из россиянок турнир выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).