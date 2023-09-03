В "Локомотиве" считают, что футболист Морозов не отправится в сборную России

Защитник из-за травмы пропустил матч чемпионата России с "Балтикой"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Защитник московского "Локомотива" Евгений Морозов не отправится в расположение сборной России по футболу из-за повреждения. Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов.

Морозов был приглашен тренерским штабом национальной команды на сбор в Новогорске, который пройдет с 4 по 12 сентября. 7 и 11 сентября российская команда на выезде сыграет с олимпийской сборной Египта, 12 сентября в гостях встретится с командой Катара.

"Морозов, думаю, не поедет [в сборную]. На сегодняшний день он не тренируется", - сказал Галактионов.

Морозову 22 года, в нынешнем сезоне он провел три матча за "Локомотив" в чемпионате России. Защитник пропустил матч седьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с калининградской "Балтикой" (3:2).