Нагорных прокомментировал вызов 10 футболистов "Локомотива" в сборные

Восемь игроков клуба были вызваны в сборную России, по одному - в команды Албании и Армении

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Вызов большого количества футболистов московского "Локомотива" в национальные сборные говорит о хорошей работе клуба по подготовке игроков. Такое мнение журналистам высказал председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных.

Тренерский штаб сборной России пригласил на учебно-тренировочный сбор команды 8 игроков "Локомотива". В воскресенье главный тренер столичной команды Михаил Галактионов сообщил, что защитник Евгений Морозов может не поехать в расположение национальной команды из-за повреждения. Марио Митай получил вызов в сборную Албании, Наир Тикнизян - в команду Армении на матчи квалификационного турнира чемпионата Европы 2024 года.

"Это говорит о том, что в "Локомотиве" хорошо поставлена работа по подготовке футболистов. Мы очень рады. Хотим, чтобы и дальше играли в сборной России", - отметил Нагорных.

3 сентября пресс-служба "Локомотива" сообщила, что французский игрок команды Вильсон Изидор самовольно покинул клуб. Футболист без согласования руководства "Локомотива" покинул Россию и уехал во Францию, где без уведомления клуба самостоятельно прошел медосмотр в одной из команд, однако трансфер не состоялся.

"Изидор находится во Франции, он наш игрок. Есть правила и отношения в профессиональном футболе, мы находимся в сфере профессиональных отношений, ровно в этом направлении будем работать. Мы создаем максимально комфортные условия, чтобы футболисты повышали мастерство, и рассчитываем, что обязанности идут с двух сторон", - сказал Нагорных.

Изидору 22 года, он выступает за "Локомотив" с января 2022 года. В составе команды игрок провел 42 матча, в которых забил 19 мячей и сделал 7 голевых передач. До "Локомотива" нападающий выступал в командах "Монако", "Бастия-Борго" и "Стад Лаваль".