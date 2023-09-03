3 сентября, 16:29,
обновлено 3 сентября, 16:46
Футбол в России

ЦСКА и "Зенит" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Сергей Савостьянов/ ТАСС
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

Петербуржцы смогли уйти от поражения за две минуты до конца матча

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА со счетом 1:1 сыграл вничью с петербургским "Зенитом" в домашнем матче Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВЭБ-Арене".

В составе хозяев забитым мячом отметился Антон Заболотный (4-я минута). У гостей гол забил Дуглас Сантос (88). В концовке матча футболисты устроили потасовку, которую удалось остановить судьям.

В стартовом составе армейцев вышел бразильский защитник Келлвен, который перешел в московский клуб 1 сентября. За "Зенит" сыграл Марио Фернандес, также перешедший в команду в нынешнем межсезонье. Ранее защитник выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год.

ЦСКА не может победить в РПЛ на протяжении трех матчей. До этого команда проиграла на выезде московскому "Динамо" (1:2) и сыграла в гостях с "Оренбургом" (1:1). В последний раз армейцы одержали победу в матче национального первенства 13 августа дома над "Сочи" (3:1). "Зенит" не проигрывает в РПЛ четыре тура подряд: три победы и ничья.

"Зенит" занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. ЦСКА располагается на 7-й строчке с 11 очками. В следующем туре "Зенит" на выезде встретится с казанским "Рубином" 17 сентября. ЦСКА днем ранее примет самарские "Крылья Советов".

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Краснодар"

7

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11

2

9

2

"Зенит"

7

4

2

1

14

15

6

9

3

"Крылья Советов"

7

4

2

1

14

17

9

8

4

"Урал"

7

4

1

2

13

8

8

0

5

"Локомотив"

7

3

3

1

12

13

11

2

6

"Динамо"

6

3

2

1

11

13

11

2

7

ЦСКА

7

3

2

2

11

14

10

4

8

"Ахмат"

7

3

1

3

10

10

8

2

9

"Спартак"

7

3

1

3

10

12

12

0

10

"Пари НН"

7

3

1

3

10

5

6

-1

11

"Ростов"

6

2

1

3

7

7

12

-5

12

"Сочи"

7

2

0

5

6

8

11

-3

13

"Рубин"

7

1

3

3

6

9

15

-6

14

"Оренбург"

7

1

2

4

5

7

13

-6

15

"Факел"

7

1

1

5

4

5

13

-8

16

"Балтика"

7

1

0

6

3

6

13

-7

  

Теги:
Российский футбол
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