ЦСКА и "Зенит" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА со счетом 1:1 сыграл вничью с петербургским "Зенитом" в домашнем матче Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВЭБ-Арене".
В составе хозяев забитым мячом отметился Антон Заболотный (4-я минута). У гостей гол забил Дуглас Сантос (88). В концовке матча футболисты устроили потасовку, которую удалось остановить судьям.
В стартовом составе армейцев вышел бразильский защитник Келлвен, который перешел в московский клуб 1 сентября. За "Зенит" сыграл Марио Фернандес, также перешедший в команду в нынешнем межсезонье. Ранее защитник выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год.
ЦСКА не может победить в РПЛ на протяжении трех матчей. До этого команда проиграла на выезде московскому "Динамо" (1:2) и сыграла в гостях с "Оренбургом" (1:1). В последний раз армейцы одержали победу в матче национального первенства 13 августа дома над "Сочи" (3:1). "Зенит" не проигрывает в РПЛ четыре тура подряд: три победы и ничья.
"Зенит" занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. ЦСКА располагается на 7-й строчке с 11 очками. В следующем туре "Зенит" на выезде встретится с казанским "Рубином" 17 сентября. ЦСКА днем ранее примет самарские "Крылья Советов".
1
"Краснодар"
7
5
2
0
17
11
2
9
2
"Зенит"
7
4
2
1
14
15
6
9
3
"Крылья Советов"
7
4
2
1
14
17
9
8
4
"Урал"
7
4
1
2
13
8
8
0
5
"Локомотив"
7
3
3
1
12
13
11
2
6
"Динамо"
6
3
2
1
11
13
11
2
7
ЦСКА
7
3
2
2
11
14
10
4
8
"Ахмат"
7
3
1
3
10
10
8
2
9
"Спартак"
7
3
1
3
10
12
12
0
10
"Пари НН"
7
3
1
3
10
5
6
-1
11
"Ростов"
6
2
1
3
7
7
12
-5
12
"Сочи"
7
2
0
5
6
8
11
-3
13
"Рубин"
7
1
3
3
6
9
15
-6
14
"Оренбург"
7
1
2
4
5
7
13
-6
15
"Факел"
7
1
1
5
4
5
13
-8
16
"Балтика"
7
1
0
6
3
6
13
-7