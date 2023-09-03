ЦСКА и "Зенит" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Петербуржцы смогли уйти от поражения за две минуты до конца матча

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА со счетом 1:1 сыграл вничью с петербургским "Зенитом" в домашнем матче Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВЭБ-Арене".

В составе хозяев забитым мячом отметился Антон Заболотный (4-я минута). У гостей гол забил Дуглас Сантос (88). В концовке матча футболисты устроили потасовку, которую удалось остановить судьям.

В стартовом составе армейцев вышел бразильский защитник Келлвен, который перешел в московский клуб 1 сентября. За "Зенит" сыграл Марио Фернандес, также перешедший в команду в нынешнем межсезонье. Ранее защитник выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год.

ЦСКА не может победить в РПЛ на протяжении трех матчей. До этого команда проиграла на выезде московскому "Динамо" (1:2) и сыграла в гостях с "Оренбургом" (1:1). В последний раз армейцы одержали победу в матче национального первенства 13 августа дома над "Сочи" (3:1). "Зенит" не проигрывает в РПЛ четыре тура подряд: три победы и ничья.

"Зенит" занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. ЦСКА располагается на 7-й строчке с 11 очками. В следующем туре "Зенит" на выезде встретится с казанским "Рубином" 17 сентября. ЦСКА днем ранее примет самарские "Крылья Советов".