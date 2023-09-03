3 сентября, 17:14
Футбол в России

Футболист "Зенита" Сутормин рассказал, что им интересовался ЦСКА

Сергей Савостьянов/ ТАСС
Защитник "Зенита" Алексей Сутормин
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

Защитник сине-бело-голубых отметил, что хотел бы получать больше игрового времени

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА интересовался защитником петербургского "Зенита" Алексеем Суторминым. Об этом игрок сине-бело-голубых рассказал журналистам.

"Вопрос к руководству обоих клубов, - сказал Сутормин. - Я знаю, что был интерес. Мне хотелось бы получать больше игровой практики. Сейчас я тренируюсь и стараюсь выкладываться по полной, надо доказывать свое место на поле, а дальше будет видно".

Сутормину 29 лет, он выступает за "Зенит" с 2019 года. В этом сезоне защитник провел семь матчей во всех турнирах, сделав одну результативную передачу. 

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
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