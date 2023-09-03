Семак: футболист Фернандес никогда не давал повода усомниться в своей порядочности

Болельщики ЦСКА освистывали защитника "Зенита" каждый раз, когда он касался мяча

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Болельщики московского футбольного клуба ЦСКА могут по-разному относиться к переходу защитника Марио Фернандеса в петербургский "Зенит", однако игрок никогда не давал повода усомниться в своей порядочности. Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

Ранее ЦСКА дома сыграл вничью с "Зенитом" со счетом 1:1 в матче седьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Фернандес вышел на поле в стартовом составе. Болельщики ЦСКА освистывали защитника каждый раз, когда он касался мяча.

"Думаю, Фернандес становится лидером команды, игроком основной обоймы. Что касается игры, болельщики относятся по-разному к нему, но этот футболист никогда не давал усомниться в своей порядочности. Он много лет играл в ЦСКА, хотя у него были предложения от других клубов", - сказал Семак.

На 88-й минуте Фернандес единственным из игроков скамейки запасных побежал праздновать гол "Зенита". "Марио - это настоящий пример для нашей молодежи. В том, что он радовался голу, ничего удивительного, он всегда радовался голам своей команды, где бы ни играл, будь то ЦСКА или сборная России, потому что Марио на 1 000% командный игрок", - добавил специалист.

Фернандесу 32 года, о переходе защитника в "Зенит" было объявлено 17 июля. С 2012 по 2022 год защитник выступал за ЦСКА. Вместе с московской командой он трижды выиграл чемпионат России, один раз стал обладателем Кубка России, а также два раза завоевал Суперкубок России. В 2016 году Фернандес получил российское гражданство, а через год дебютировал за сборную России и дошел с ней до четвертьфинала на домашнем чемпионате мира.