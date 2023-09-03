Михаил Кержаков: болельщики оказывали на Дзюбу больше давления, чем на Фернандеса

По ходу встречи с "Зенитом" болельщики ЦСКА освистывали Фернандеса, когда он был с мячом

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Бывший нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба подвергался большему давления со стороны болельщиков команды, чем сейчас испытывает защитник сине-бело-голубых Марио Фернандес. Такое мнение журналистам высказал вратарь "Зенита" Михаил Кержаков.

"Я бы не сказал, что сильное давление было. У нас Дзюба играл, как вы думаете, было на него давление? Думаю, даже посильнее", - сказал Кержаков.

В воскресенье "Зенит" сыграл вничью с московским ЦСКА со счетом 1:1 в гостевом матче чемпионата России. В составе петербургской команды в стартовом составе вышел защитник Марио Фернандес, который присоединился к клубу летом нынешнего года. Он с 2012 по 2022 год выступал за ЦСКА. По ходу встречи болельщики армейцев освистывали игрока, когда он был с мячом.