Вратарь "Зенита" Кержаков назвал своей ошибкой пропущенный мяч в матче с ЦСКА

Встреча седьмого тура чемпионата России по футболу завершилась вничью со счетом 1:1

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Пропущенный мяч от московского ЦСКА в матче седьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) является ошибкой вратаря петербургского "Зенита" Михаила Кержакова. Об этом Кержаков рассказал журналистам.

В воскресенье "Зенит" на выезде сыграл вничью с ЦСКА со счетом 1:1.

"Это моя ошибка, чья еще? Я плохо подработал мяч, поэтому меня успели накрыть, - сказал Кержаков. - Но я верил, что мы сумеем отыграться, мы хорошо играли, у нас были моменты для победы. Меня этот эпизод не выбил из колеи, наоборот, я хотел показать ребятам, что все нормально".

"Зенит" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. В следующем туре "Зенит" на выезде встретится с казанским "Рубином" 17 сентября.