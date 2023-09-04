ЦСКА сыграл вничью с "Зенитом", "Оренбург" одержал первую победу. Итоги игрового дня в РПЛ

Матчи следующего тура чемпионата России по футболу пройдут после паузы на игры национальных сборных

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА сыграл вничью с петербургским "Зенитом" в матче седьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на "ВЭБ-Арене".

Армейцы быстро открыли счет, на четвертой минуте Антон Заболтный в подкате выбил мяч из-под ног вратаря петербургской команды Михаила Кержакова и отправил его в ворота. После этого "Зенит" практически весь матч владел инициативой, однако единственный гол в ворота соперников забил только на 88-й минуте - отличился бразильский защитник Дуглас Сантос. В конце встречи между футболистами случилось две потасовки. Одна из них произошла после гола Сантоса, а вторая - после падения сербского защитника ЦСКА Милана Гайича в штрафной площади "Зенита". По итогам второй стычки главный арбитр встречи Павел Кукуян показал желтые карточки армейцам Заболотному, Виктору Мендесу, Виллиану Роше, а также игрокам гостей Клаудиньо и Нуралы Алипу.

После матча главный тренер ЦСКА Владимир Федотов отметил самоотдачу своих футболистов и высказал мнение, что такую игру они должны показывать в каждом матче. "Не все получалось, но самоотдача и желание победить были оценены. На футбольном поле приходится играть на 300%. Показанный футбол должен присутствовать в каждом матче, мы к этому стремимся", - сказал специалист.

Наставник петербургской команды Сергей Семак, в свою очередь, отметил, что ничья является неплохим итогом встречи. "Что касается результатов и концовки, думаю, что хотелось увезти победу. Но не самый плохой результат, что смогли свести к ничейному результату матч, если учесть выездную игру с нашим прямым конкурентом", - сказал тренер петербуржцев.

Давление на Фернандеса

Матч между ЦСКА и "Зенитом" также был примечателен тем, что в стартовом составе команды из Санкт-Петербурга вышел защитник Марио Фернандес, который с 2012 по 2022 год выступал за ЦСКА. Футболист стал игроком "Зенита" 17 июля, и многие болельщики столичного клуба негативно отнеслись к выбору защитника. Поклонники освистывали Фернандеса каждый раз, когда он получал мяч. На поле игрок провел 82 минуты, а на 88-й минуте он со скамейки запасных побежал праздновать гол Сантоса.

Как объяснил Семак, который также в прошлом был одним из лидеров ЦСКА, Фернандес праздновал гол, потому что является командным игроком и всегда радуется успехам своих товарищей. "Марио - это настоящий пример для нашей молодежи. В том, что он радовался голу, ничего удивительного, он всегда радовался голам своей команды, где бы ни играл, будь то ЦСКА или сборная России, потому что Марио на 1000% командный игрок", - сказал специалист.

Также он высказал свое мнение по поводу свиста в его адрес. "Думаю, Фернандес становится лидером команды, игроком основной обоймы. Что касается игры, болельщики относятся по-разному к нему, но этот футболист никогда не давал усомниться в своей порядочности. Он много лет играл в ЦСКА, хотя у него были предложения от других клубов", - добавил Семак.

Комментируя поведение болельщиков ЦСКА, голкипер "Зенита" Михаил Кержаков высказал мнение, что они не оказывали сильного давления на Фернандеса. "Я бы не сказал, что сильное давление было. У нас Артем Дзюба играл, как вы думаете, было на него давление? Думаю, даже посильнее", - сказал вратарь.

После семи туров "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. ЦСКА располагается на седьмой строчке с 11 очками. В следующем туре "Зенит" 17 сентября на выезде встретится с казанским "Рубином", ЦСКА днем ранее примет самарские "Крылья Советов".

"Локомотив" без Изидора победил "Балтику", "Динамо" обыграло "Ростов"

В первом матче дня "Оренбург" на своем поле встретился с "Сочи". Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, голами отметились Брайан Мансилья, Владимир Обухов и Паласио Куэро. "Оренбург" одержал первую победу в этом сезоне РПЛ и поднялся на 14-е место в турнирной таблице, набрав пять очков в семи матчах, "Сочи" расположился на 12-й позиции, имея в активе шесть очков. В следующем туре "Оренбург" 15 сентября сыграет в гостях против московского "Локомотива", а "Сочи" на следующий день встретится со столичным "Спартаком".

В следующем матче "Локомотив" принимал калининградскую "Балтику". Перед началом матча стало известно, что столичный клуб самовольно покинул французский нападающий Вильсон Изидор. Как сообщила пресс-служба "Локомотива", Изидор вернулся в Москву после матча шестого тура РПЛ против "Сочи", а затем без согласования с руководством покинул Россию, чтобы пройти медосмотр в одной из французских команд.

Тем не менее и без Изидора хозяева уверенно начали матч против "Балтики". Голы Артема Дзюбы, Антона Миранчука и Дмитрия Баринова дали столичной команде существенный перевес, однако во втором тайме гости благодаря голам Гедеона Гузины и Сергея Пряхина подобрались вплотную к соперникам, но сравнять счет так и не смогли. "Локомотив" не проигрывает в чемпионате России уже четыре матча подряд и с 12 очами занимает шестое место в таблице РПЛ, в то время как "Балтика" продлила серию из поражений до четырех игр и идет на последней, 16-й позиции, имея в активе три очка. В следующем туре "Балтика" 16 сентября примет "Ростов", "Локомотив" днем ранее дома сыграет с "Оренбургом".

Программу седьмого тура завершал домашний матч "Ростова" против московского "Динамо". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, голы забивали Денис Макаров и Муми Нгамалё, еще один мяч форвард бело-голубых Вячеслав Грулев забил в свои ворота. С 34-й минуты гости играли в большинстве, так как полузащитник "Ростова" Роман Тугарев получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

"Ростов" проиграл третий матч РПЛ подряд, а "Динамо" продлил свою беспроигрышную серию до шести встреч. "Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. "Ростов" с семью очками в активе располагается на 11-й позиции. В следующем туре "Динамо" 15 сентября примет "Пари Нижний Новгород", "Ростов" на следующий день встретится на выезде с калининградской "Балтикой".

Матчи следующего тура РПЛ состоятся после сбора национальной команды, который будет проходить с 4 по 12 сентября. В этот период сборная России проведет два гостевых матча (7 и 11 сентября) с олимпийской командой Египта, составленной из футболистов не старше 23 лет, а 12 сентября на выезде сыграет со сборной Катара.