4 сентября, 03:01

На Камчатке 10 сентября впервые пройдет чемпионат России по мотокроссу

Для зрителей подготовили розыгрыш призов и концертную программу

ТАСС, 4 сентября. Старт чемпионата России по мотокроссу, который пройдет на территории "Мотопарка Камчатка" в Петропавловске-Камчатском, назначен на 10 сентября, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

"Во время проведения в Петропавловске-Камчатском первого чемпионата России по мотокроссу в командном зачете на территории "Мотопарка Камчатка", где состоятся соревнования, будет организована большая развлекательная программа. Торжественное открытие чемпионата назначено на 12:00 (03:00 мск). Наиболее зрелищной будет зона для болельщиков, которую обустраивают вдоль трассы - многие участки трека отлично просматриваются, а прыжки на высоких трамплинах будут видны из любых зрительских рядов", - сообщает пресс-служба.

Для зрителей подготовлены розыгрыш призов и концертная программа. В завершение вечера выступит певца Niletto. Кроме того, для гостей будут работать профессиональные ведущие, откроется фуд-корт и площадки с различными активностями для детей.

Попасть на спортивный праздник в день проведения чемпионата России по мотокроссу в "Мотопарке Камчатка" могут все желающие, вход бесплатный. 

Теги:
РоссияКамчатский край
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