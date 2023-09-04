Первая ракетка мира Свёнтек не сумела выйти в четвертьфинал US Open

Представительница Польши в обновленном рейтинге уступит первую строчку белоруске Арине Соболенко

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши проиграла представительнице Латвии Елене Остапенко в матче четвертого круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Соревнования проходят в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:1 в пользу Остапенко, посеянной на турнире под 20-м номером.

Свёнтек 22 года, на ее счету 15 титулов Женской теннисной ассоциации (WTA). Полька четыре раза выигрывала турниры Большого шлема: трижды побеждала на Открытом чемпионате Франции (2020, 2022, 2023) и один раз - на Открытом чемпионате США (2022). По итогам US Open Свёнтек лишится звания первой ракетки мира, рейтинг возглавит белоруска Арина Соболенко.

Остапенко 26 лет, она занимает 21-ю строчку рейтинга WTA. В активе латвийки 6 побед на турнирах под эгидой организации, в 2017 году она стала победительницей Открытого чемпионата Франции. Остапенко впервые вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США.

Позднее в понедельник в матчах четвертого круга россиянин Андрей Рублев сыграет с британцем Джеком Дрейпером, а Даниил Медведев встретится с австралийцем Алексом де Минауром (13-й номер посева). У женщин в ночь на вторник Дарья Касаткина сыграет за выход в четвертьфинал с Соболенко.

Матчи Открытого чемпионата США проходят на покрытии "хард", соревнования завершатся 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет $65 млн. Из россиянок турнир выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).