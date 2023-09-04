Матч сборных России и Катара не будет учтен в рейтинге ФИФА

В рейтинге международной федерации также не будут учтены игры против олимпийской команды Египта

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Товарищеский матч между сборными России и Катара не будет учитываться в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

"Матчи сборной России с командой Катара и олимпийской сборной Египта не пойдут в рейтинг ФИФА", - сообщили в РФС.

31 августа пресс-служба Российского футбольного союза сообщила, что российская команда проведет два товарищеских матча против олимпийской сборной Египта 7 и 11 сентября, в них примут участие игроки до 23 лет. 12 сентября россияне встретятся со сборной Катара.