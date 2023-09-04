Финалист Кубка Стэнли 2020 года вратарь Худобин стал игроком клуба ВХЛ "Сокол"

В прошлом сезоне красноярский клуб вышел в финал ВХЛ, где уступил "Химику"

ТАСС, 4 сентября. Финалист Кубка Стэнли 2020 года вратарь Антон Худобин подписал контракт с красноярским клубом Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) "Сокол". Об этом сообщает пресс-служба "Сокола".

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Худобин ранее выступал за магнитогорский "Металлург" и мытищинский "Атлант". В Национальной хоккейной лиге вратарь играл за "Миннесоту", "Бостон", "Каролину", "Анахайм", "Даллас" и "Чикаго", за который в прошлом сезоне провел один матч.

"Сокол" в прошлом сезоне играл в финале ВХЛ, где уступил фарм-клубу московского "Спартака" воскресенскому "Химику". Президентом "Сокола" является бывший игрок Национальной хоккейной лиги, двукратный чемпион мира Александр Семин.

Худобину 37 лет. В составе сборной России он стал чемпионом мира 2014 года и серебряным призером турнира 2015 года.