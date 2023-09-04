Вратарь "Краснодара" Сафонов заявил, что у него нет цели уехать в европейский чемпионат

Голкипер выступает за краснодарский клуб с 2017 года

ТАСС, 4 сентября. Вратарь "Краснодара" и сборной России по футболу Матвей Сафонов не ставит перед собой цель перейти в клуб одного из европейских чемпионатов. Об этом Сафонов рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Цели уехать в Европу у меня нет. Нужно смотреть по факту, - сказал Сафонов. - Если есть хорошее предложение, которое будет устраивать и меня, и клуб, то, естественно, будем рассматривать его".

Сафонову 24 года, он является воспитанником "Краснодара" и выступает за команду с 2017 года. В семи матчах текущего чемпионата Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) голкипер пропустил два мяча. В составе сборной России Сафонов провел 9 матчей.

"Краснодар" после 7 туров набрал 17 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем матче "Краснодар" 16 сентября на выезде сыграет с грозненским "Ахматом".