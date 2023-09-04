Футболист "Локомотива" Баринов сделает операцию на пальце после завершения карьеры

Полузащитник получил перелом пальца 16 апреля в матче с "Оренбургом"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Капитан и полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Баринов сделает операцию на сломанном пальце только после завершения карьеры. Об этом он рассказал ТАСС.

"Может быть, когда на пенсию уйду, сделаю операцию, - сказал Баринов. - Мне не мешает, то есть все нормально. Иногда бывают болевые ощущения, когда погода меняется. Сломана была кость, я не знаю, наверное, само заросло, больше никаких обследований не делал. Если и буду делать операцию, то, наверное, после завершения карьеры".

Баринов получил перелом пальца 16 апреля в матче Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Оренбургом" (4:1). 30 апреля Баринов сообщил, что ему потребуется операция на пальце руки, 7 июля агент футболиста Павел Банатин рассказал, что игрок не стал делать операцию.

Баринову 26 лет. В прошлом сезоне он провел за "Локомотив" 34 матча, забил 2 мяча и отдал 6 результативных передач.