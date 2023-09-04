Лагно сыграет в суперфинале чемпионата России по шахматам

Участие в соревновании принесет спортсменке большую пользу, отметил президент Федерации шахмат России

МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Екатерина Лагно примет участие в суперфинале чемпионата России по шахматам, который пройдет с 30 сентября по 13 октября. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

31 августа в пресс-службе ФШР сообщили ТАСС, что в турнире также сыграет победительница Кубка мира Александра Горячкина.

"Впервые в истории наших шахмат сразу две спортсменки - Александра Горячкина и Екатерина Лагно - сыграют в открытом суперфинале чемпионата России, - сказал Филатов. - Наши выдающиеся шахматистки начинают подготовку к турниру претенденток, который пройдет в Торонто в апреле следующего года. Уверен, что участие в этом сильном соревновании принесет нашим девушкам большую пользу, а они, в свою очередь, своей игрой привлекут к суперфиналу дополнительное внимание".

Лагно 33 года, она является вице-чемпионкой мира 2018 года в классических шахматах, трехкратной чемпионкой мира по блицу (2010, 2018, 2019) и чемпионкой мира по рапиду (2014). До 2014 года она выступала за сборную Украины, в составе которой стала победительницей Всемирной шахматной олимпиады.