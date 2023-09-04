Российские скейтбордисты не выступят на Олимпиаде в Париже

Илья Вдовин отметил, что у Федерации скейтбординга России остается хороший контакт с международной организацией

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Российские скейтбордисты не имеют шансов попасть на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин.

"У нас нет никаких шансов попасть на Олимпийские игры, - сказал Вдовин. - Личный контакт с международной федерацией у нас очень хороший, он всегда таким был, мой статус посла международной федерации в странах СНГ сохранен. В то же время даже на большие федерации оказывается огромное давление, что говорить о скейтбординге. Мы остаемся в статусе недопущенных, но, может, соревнования, которые мы проводим внутри страны, такие как Grand Skate Tour, в культурным плане для нас более важны, чем Олимпиада".

"Сейчас мы работаем с комитетами всех крупнейших соревнований в России. Скейтбодинг будет представлен на Играх дружбы, Играх стран БРИКС и даже на "Играх будущего", - добавил собеседник агентства.

В марте Международный олимпийский комитет призвал международные федерации допускать спортсменов с российским и белорусскими паспортами к участию в индивидуальных соревнованиях в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми ведомствами, однако многие из них либо не последовали рекомендации, либо отложили решение.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.