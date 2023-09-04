Футболист "Монако" Головин прибыл в расположение сборной России

Российская команда 12 сентября сыграет с командой Катара

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Полузащитник "Монако" Александр Головин прибыл в расположение сборной России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Сборная России проведет учебно-тренировочный сбор с 4 по 12 сентября. Во время сбора российские футболисты проведут два выездных матча с олимпийской сборной Египта, в нем примут участие игроки до 23 лет, а затем в гостях сыграют с командой Катара.

Головин в последний раз сыграл за сборную России 14 ноября 2021 года в гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира - 2022 против команды Хорватии (0:1). В 2023 году он был вызван в национальную команду на товарищеские матчи со сборными Ирана и Ирака, но не приехал на сбор из-за травмы.

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. С того момента сборная России провела пять товарищеских матчей - против команд Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).