4 сентября, 07:55
Сборные по футболу

Футболист "Монако" Головин прибыл в расположение сборной России

Михаил Терещенко/ ТАСС
Полузащитник "Монако" и сборной России по футболу Александр Головин
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Российская команда 12 сентября сыграет с командой Катара

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Полузащитник "Монако" Александр Головин прибыл в расположение сборной России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Сборная России проведет учебно-тренировочный сбор с 4 по 12 сентября. Во время сбора российские футболисты проведут два выездных матча с олимпийской сборной Египта, в нем примут участие игроки до 23 лет, а затем в гостях сыграют с командой Катара.

Головин в последний раз сыграл за сборную России 14 ноября 2021 года в гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира - 2022 против команды Хорватии (0:1). В 2023 году он был вызван в национальную команду на товарищеские матчи со сборными Ирана и Ирака, но не приехал на сбор из-за травмы.

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. С того момента сборная России провела пять товарищеских матчей - против команд Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0). 

© Информационное агентство ТАСС
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