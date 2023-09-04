Тренер ялтинского "Рубина" отметил поддержку болельщиков на матче с "Кубань-Холдинг"

Ялтинский клуб в воскресенье обыграл "Кубань-Холдинг" со счетом 1:0

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Футболисты ялтинского "Рубина" хорошо действовали в матче с "Кубань-Холдинг", также им помогали болельщики. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер ялтинского "Рубина" Алексей Грачев.

"Обе команды подошли к началу второго круга на лидирующих позициях, - сказал Грачев. - Мы просматривали соперника и готовились к матчу тактически, уверен и соперник также готовился к игре с нами. Футболисты "Рубина" сыграли строго позиционно и дисциплинированно. В первом тайме у обеих команд было не так много моментов, но мы должны были забивать в концовке, когда наш защитник Сергей Шестаков здорово бил после подачи углового, но чуть-чуть не попал в ворота".

"Во втором тайме ввиду определенной усталости, команды начали раскрываться и ялтинцы стали убегать в быстрые контратаки. В одной из таких контратак нам удалось забить победный гол - отмечу и отличный голевой пас и хорошие индивидуальные действия нашего нападающего Ильи Зинченко, хладнокровно поразившего самую девятку ворот. По итогам встречи отмечу действия всех игроков нашей команды, а также шикарную поддержку наших болельщиков на домашнем стадионе", - добавил Грачев.

3 сентября "Рубин" дома победил "Кубань-Холдинг" со счетом 1:0 в матче восьмого тура Леон - Второй лиги группы 1 подгруппы 1 дивизиона Б.

"Рубин" возглавляет таблицу группы 1 подгруппы 1 дивизиона Б Второй лиги, набрав 14 очков в 7 матчах.