Чесноков считает теннисиста Рублева фаворитом в матче с Дрейпером

Россиянин гораздо сильнее играет на задней линии, отметил Андрей Чесноков

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев на задней линии играет солиднее британца Джека Дрейпера, поэтому он будет фаворитом в матче четвертого круга Открытого чемпионата США (US Open). Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

"Андрей уже играл с ним в Мадриде и тогда еле унес от него ноги, - сказал Чесноков. - Дрейпер - хороший игрок, у него очень мощная подача, которая может доставить трудности любому сопернику. Андрей гораздо солиднее играет на задней линии, поэтому для меня он является фаворитом".

Матчи Открытого чемпионата США проходят на покрытии "хард", соревнования завершатся 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет $65 млн. Действующим победителем турнира является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Из россиян турнир выигрывали Марат Сафин (2000) и Даниил Медведев (2021).