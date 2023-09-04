Янчук считает, что теннисистке Соболенко сложно играть против россиянок

В матче четвертого круга US Open белорусская спортсменка сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Белорусской теннисистке Арине Соболенко непросто играть против россиянок, так как они хорошо знакомы с ее стилем. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

В матче четвертого круга Открытого чемпионата США (US Open) Соболенко сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной.

"Я думаю, что с вероятностью 70% победит Соболенко, она играет очень мощно, с ее ударами мало кто может справиться, - считает Янчук. - При этом в ее игре не хватает гибкости, разнообразия. Белоруски - это наши сестры, у нас с ними одна школа, поэтому Соболенко часто бывает непросто играть против россиянок. Наши теннисистки хорошо знают ее манеру, и это может быть плюсом для Касаткиной, но победить Соболенко все равно будет нелегко".

Матчи Открытого чемпионата США проходят на покрытии "хард", соревнования завершатся 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет $65 млн. Действующей победительницей является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек. Из россиянок турнир выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).