Александр Медведев: "Зенит" близок к согласованию сенсационного трансфера

По словам председателя правления клуба, это будет универсальный игрок

МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" близок к согласованию трансфера универсального игрока, который может выступать на разных позициях. Об этом ТАСС сообщил председатель правления "Зенита" Александр Медведев.

3 сентября главный тренер "Зенита" Сергей Семак сообщил, что надеется на усиление команды. По словам специалиста, "Зенит" может подписать одного-двух игроков.

"До закрытия трансферного окна в России осталось чуть больше недели, но в большинстве европейских стран окно закрыто, - сказал Медведев. - С одной стороны это дает дополнительные возможности, с другой - усложняет. Потому что клубы могут расстаться со своими игроками, но им невозможно найти замену, поскольку окно закрыто. Не хочу опережать события, но все-таки проинформируем наших болельщиков, что мы близки к согласованию сенсационного трансфера".

"Это игрок, который является универсалом. Быстрый, цепкий и дерзкий футболист, но на данном этапе ограничусь этими характеристиками, не будут называть клуб и страну. Этот игрок может выступать на разных позициях, молодой, то есть еще и на перспективу. Я думаю, что если все будет идти по плану, то через день-два мы сможем завершить работу и объявить о трансфере", - добавил Медведев.

"Зенит" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков в 7 матчах. В следующем туре петербургская команда на выезде сыграет с казанским "Рубином" 17 сентября.