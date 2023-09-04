В "Локомотиве" рассказали о планах на время паузы в чемпионате России

Десять игроков столичного клуба отправились на сборы национальных команд

МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Футболисты московского "Локомотива", которые останутся в расположении команды во время паузы в чемпионате России из-за матчей сборных, проведут товарищескую игру с молодежной командой железнодорожников. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных.

"Как вы знаете, у нас 10 человек уезжает в сборные, - сказал Нагорных. - Сейчас будет три дня отдыха у всей команды. Мы планируем дальше нормальную подготовку с оставшейся частью команды, 9 сентября на "РЖД-Арене" пройдет большой клубный день, состоятся товарищеские матчи, набор в академию "Локомотива", различные активности для болельщиков. Пользуясь случаем, приглашаю всех в Черкизово".

"Команда будет работать, - отметил Нагорных. - Пока не готов сказать, какие дополнительные матчи будут. Но 9 сентября мы будем играть оставшейся частью основного состава с молодежной командой".

Тренерский штаб сборной России пригласил на учебно-тренировочный сбор команды восемь игроков "Локомотива", в понедельник пресс-служба сборной России сообщила, что защитник Евгений Морозов пропустит сбор по медицинским причинам. Марио Митай получил вызов в сборную Албании, Наир Тикнизян - в команду Армении, их сборные проведут матчи квалификационного турнира к чемпионату Европы 2024 года.

"Локомотив" занимает шестое место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 12 очков в 7 матчах. В следующем туре "Локомотив" примет "Оренбург" 17 сентября.