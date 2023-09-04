Нагорных прокомментировал продление контрактов "Локомотива" с Морозовым и Карпукасом

Председатель совета директоров столичной команды считает, что игроки еще много лет будут радовать болельщиков

МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Московский футбольный клуб "Локомотив" доволен продлением контрактов с защитником Евгением Морозовым и полузащитником Артемом Карпукасом. Об этом ТАСС рассказал председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных.

22 августа пресс-служба "Локомотива" сообщила, что клуб продлил контракты с Карпукасом и Морозовым до конца сезона-2026/27 и сезона-2025/26 соответственно.

"Мы очень довольны продлением контрактов с Евгением Морозовым и Артемом Карпукасом, ребята - наши воспитанники, очень качественные и развивающиеся футболисты, - сказал Нагорных. - Нисколько не сомневаюсь, что еще много лет ребята будут радовать болельщиков "Локомотива". Я сказал, что мы находимся в постоянном конструктивном контакте с агентами, с футболистами в плане продления наших профессиональных отношений. Собственно, какого-то сюрприза в том, что мы договорились и продлили нашу совместную работу, нет. Это результат нашего конструктивного взаимодействия".

Карпукасу 21 год, на его счету 51 матч за первую команду "Локомотива", в которых он отметился 2 голами и 1 результативной передачей. Морозову 22 года, за основную команду "Локомотива" он провел 4 матча и не отметился результативными действиями. Сезон-2022/23 он провел в аренде в воронежском "Факеле", в составе которого вышел на поле в 30 матчах, забил 2 мяча и отметился 1 голевой передачей.

Регистрационный период в России завершится 14 сентября. "Надеюсь, что до конца трансферного окна никто не покинет команду, - сказал Нагорных. - Рассчитываем всех сохранить. У нас очень хороший коллектив, молодой, растущий, порой возникают какие-то проблемы, но это и есть та работа в клубе, которой мы все заняты. Мы сегодня со всеми футболистам являемся единомышленниками".