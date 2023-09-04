Смагин считает, что шахматисткам Лагно и Горячкиной лучше играть только в женских турнирах

Вице-президент Федерации шахмат России отметил, что спортсменки в женском турнире были бы одними из фаворитов

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Шахматистки Александра Горячкина и Екатерина Лагно будут играть в максимально жестких условиях в открытом турнире суперфинала чемпионата России, им лучше выступать в женских турнирах. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

"Любопытно на них будет посмотреть в открытом турнире, возможно, они хотят играть в максимально жестких условиях и таким образом готовиться к турниру претенденток. В женском турнире они однозначно были бы одними из фаворитов, а в открытом, если они зацепятся хотя бы за середину таблицы, это уже будет большой успех, на большее рассчитывать будет трудно. Я считаю, что им лучше играть среди женщин, последний Кубок мира показал, что женщины тоже очень сильно играют", - сказал Смагин.

Турнир пройдет с 30 сентября по 13 октября в городе Пушкин Ленинградской области.